Умер сказавший фразу «четверых бы пристрелил» глава района Карелии

Сергей Прокопьев (Фото: сайт Олонецкого национального муниципального района)

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков. В ноябре он оказался в центре скандала из-за своих слов о «социальных паразитах» и фразы: «Четверых бы пристрелил, остальные успокоятся».

«Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня», — отметил Парфенчиков. По его словам, высокий профессионализм Прокопьева сочетался с трудолюбием и отзывчивостью.

Прокопьев родился в 1970 году, работал на сельхозпредприятии в поселке Ильинский, а в 1996–2012 годах — в МВД. Администрацию Олонецкого района он возглавлял с 2013 года.

В ноябре 2019 года произошел скандал с участием Прокопьева. Интернет-издание «Черника» написало, что Прокопьев в ходе заседания депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения заявил, что в городе «окопались «социальные паразиты». Эти слова были сказаны в ходе обсуждения просьбы местного совета ветеранов, которые попросили Прокопьева привести в порядок братскую могилу на городском кладбище.

Позднее в ходе бурного обсуждения, по словам присутствовавших, он заявил: «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся». По данным издания, этим словам предшествовало обсуждение создания территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), с помощью которых привлекают дополнительное финансирование, и состояние дренажных сетей в поселении. «Главный районный начальник на повышенных тонах стал говорить, что люди в районах создают ТОСы, привлекают дополнительные деньги, а в Олонце не создано ни одного», — писало издание. После этого, по данным издания, прозвучали слова о том, что в районе «какие-то «социальные паразиты» окопались».