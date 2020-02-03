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Умер сказавший фразу «четверых бы пристрелил» глава района Карелии

Сергей Прокопьев (Фото: сайт Олонецкого национального муниципального района)

В Карелии умер глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» глава республики Артур Парфенчиков. В ноябре он оказался в центре скандала из-за своих слов о «социальных паразитах» и фразы: «Четверых бы пристрелил, остальные успокоятся».

«Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня», — отметил Парфенчиков. По его словам, высокий профессионализм Прокопьева сочетался с трудолюбием и отзывчивостью.

Прокопьев родился в 1970 году, работал на сельхозпредприятии в поселке Ильинский, а в 1996–2012 годах — в МВД. Администрацию Олонецкого района он возглавлял с 2013 года.

В ноябре 2019 года произошел скандал с участием Прокопьева. Интернет-издание «Черника» написало, что Прокопьев в ходе заседания депутатской комиссии совета Олонецкого городского поселения заявил, что в городе «окопались «социальные паразиты». Эти слова были сказаны в ходе обсуждения просьбы местного совета ветеранов, которые попросили Прокопьева привести в порядок братскую могилу на городском кладбище.

Позднее в ходе бурного обсуждения, по словам присутствовавших, он заявил: «Была бы лицензия, четверых бы пристрелил, остальные успокоятся». По данным издания, этим словам предшествовало обсуждение создания территориальных общественных самоуправлений (ТОСов), с помощью которых привлекают дополнительное финансирование, и состояние дренажных сетей в поселении. «Главный районный начальник на повышенных тонах стал говорить, что люди в районах создают ТОСы, привлекают дополнительные деньги, а в Олонце не создано ни одного», — писало издание. После этого, по данным издания, прозвучали слова о том, что в районе «какие-то «социальные паразиты» окопались».

Как уточняет «Черника», один из присутствующих на обсуждении депутатов Игорь Некин попытался у него уточнить, кого Прокопьев имеет в виду, однако получил ответ, что он в число подпадающих «под расстрел» не входит.

Депутат совета Нина Щербакова подтвердила изданию Karelia News, что Прокопьев говорил эти слова, и отметила, что чиновник шуткой их не называл. Сам Прокопьев назвал сообщения о его высказываниях «ложью и дезинформацией» и обещал обратиться в правоохранительные органы.

После случившегося Щербакова обратилась к главе Карелии с жалобой на поведение чиновника, сообщало агентство «Карел Информ», а сам Прокопьев обвинил Щербакову в клевете и обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить против нее уголовное дело.

Однако СК возбудить дело о клевете отказался, мотивировав это тем, что в действиях Щербаковой не было состава преступления. Юрист Елена Пальцева, участвующая в процессе, позднее говорила изданию, что в ходе разбора инцидента и опроса свидетелей было установлено, что фраза «социальные паразиты» произносилась после обсуждения вопросов, связанных с ТОС.

«Что касается «расстрела», то речь, на мой взгляд, шла о безынициативности людей, которые сливают в реку канализационные отходы, то есть мнение было обезличенным, безадресным и условным», — сказала она «Карел Информу».

Теги: Карелия, чиновник, смерть
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