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В Москве в квартире гендиректора Lotte Shopping Rus нашли мертвой девушку

Жилом дом в Проточном переулке   (Фото: сервис Google Street View)

В центре Москвы в квартире генерального директора Lotte Shopping Rus Ли Сын Чула умерла 27-летняя гражданка Украины. Об этом РБК сообщили источник в столичном ГУ МВД России и источник в территориальном отделе полиции.

По данным источников, южнокорейский бизнесмен 1 февраля познакомился в одном из столичных клубов с девушкой и пригласил ее к себе в квартиру, расположенную в жилом доме в Проточном переулке.

В течение ночи они распивали спиртные напитки, после чего девушка пошла в душ, а мужчина уснул. Утром, около 09:00, 2 февраля Ли Сын Чул нашел ее в ванной без признаков жизни и попросил сотрудника охраны дома вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что ее тело находилось в ванной без воды, одежды и телесных повреждений.

Как сообщает ГСУ СК России по Москве, следователи начали проводить проверку после обнаружения тела женщины в квартире в центре Москвы. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.

РБК направил запрос в Lotte Shopping Rus.

Теги: Москва, смерть, девушка, гендиректор, Lotte Group, новости РБК
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