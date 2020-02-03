СК начал проверку смерти мужчины у авторынка в Белгороде

Памятник-крест на Белой горе у авторынка (Фото: бел.ру / youtube.com)

Следователи начали проверку после обнаружения тела мужчины неподалеку от авторынка в Белгороде. Об этом сообщает областное следственное управление СК России.

Власти изучают место происшествия и устанавливают личность погибшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет местный портал Go31, тело мужчины нашли висящим на поклонном памятнике-кресте, расположенном на Белой горе возле авторынка по улице Студенческой. О том, что тело было обнаружено на кресте, сообщали и другие СМИ Белгорода: «БелПресса», «Белгородские новости», ГТРК «Белгород».

«Бел.Ру» пишет о том, что тело с креста снимали без помощи подъемника. При падении оно могло получить дополнительные повреждения, которые усложнили бы работу экспертов, передает агентство.