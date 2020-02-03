В Иркутске госпитализировали прибывших из Пекина граждан Китая

Четверо граждан Китая, прибывших в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на областной минздрав.

Сотрудники Роспотребнадзора измерили температуру у пассажиров, находившихся на борту самолета, и выяснили, что у четырех граждан КНР она повышенная.

«Предварительный диагноз заболевших — ОРВИ», — говорится в сообщении.

Тех, кто контактировал с больными, отправили на карантин, говорится в сообщении без уточнения числа. Всех обследуют на коронавирус 2019-nCoV.