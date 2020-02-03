Трамп назвал коротышкой потенциального соперника на выборах Блумберга

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — заявил Трамп.

Однако президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быт такое право. «Значит ли это, что все остальные получат коробку?», — сказал он.

Трамп отметил, что он бы с удовольствием соперничал с Блумбергом на выборах президента США в 2020 году. Однако он также назвал несправедливым по отношению к Демократической партии, что претендент в кандидаты Кори Букер и другие «не могли получить то, что сейчас получает Блумберг».