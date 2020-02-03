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Трамп назвал коротышкой потенциального соперника на выборах Блумберга

Американский лидер Дональд Трамп назвал бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, который объявил о планах баллотироваться в президенты США, «очень маленьким». Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Знаете, теперь он хочет коробку, чтобы стоять на ней во время дебатов. Все нормально. В этом нет ничего плохого. Вы можете быть коротышкой», — заявил Трамп.

Однако президент задался вопросом, почему у Блумберга должно быт такое право. «Значит ли это, что все остальные получат коробку?», — сказал он.

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Трамп отметил, что он бы с удовольствием соперничал с Блумбергом на выборах президента США в 2020 году. Однако он также назвал несправедливым по отношению к Демократической партии, что претендент в кандидаты Кори Букер и другие «не могли получить то, что сейчас получает Блумберг».

Представитель избирательной кампании экс-мэра Джули Вуд заявила, что президент лжет. «Он патологический лжец, который лжет обо всем: о своих поддельных волосах, ожирении и нанесенном из баллончика загаре», — сказала она.

NBC News сообщает, что рост Блумберга составляет 5 футов и 8 дюймов (почти 173 см). Рост Трампа — 190 см.

Теги: Дональд Трамп, Майкл Блумберг
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