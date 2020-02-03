Умер исследователь берестяных грамот Валентин Янин

Исследователь истории средневекового Новгорода берестяных грамот, академик РАН Валентин Янин умер в возрасте 90 лет. Его похоронят в Великом Новгороде, сообщил ТАСС вице-президент РАН, директор Института археологии академии Николай Макаров.

«Такова была воля ученого: он говорил, что желает быть погребенным именно в этом городе», — сказал он. Макаров отметил, что время прощания с Яниным пока не назначили.

Валентин Янин родился в 1929 году в городе Вятка, который сейчас называется Кировом. В 1951 году он окончил кафедру археологии исторического факультета Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, а в 1963 году он стал доктором исторических наук. Темой его диссертации были «Новгородские посадники».

Янин первым использовал берестяные грамоты в качестве исторического источника и впервые в отечественной историографии разработал приемы комплексного источниковедения, которые основаны на анализе данных различных источников — письменных, археологических, нумизматических и других.