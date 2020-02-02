У гендиректора «Дождя» Натальи Синдеевой диагностировали рак

Врачи диагностировали у гендиректора телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой рак груди. Об этом она рассказала в эфире своей передачи.

В беседе с журналистом и автором документального фильма «Победить рак» Катериной Гордеевой Синдеева сообщила, что диагноз ей поставили в декабре и первое, что она сделала, придя домой, рассказала об этом детям: «Мы рассказали это в семье. Я сказала это на работе. В какой-то момент я собрала сотрудников и сказала им обо всем об этом», — сообщила она.

По словам Синдеевой, опухоль обнаружили «совершенно случайно», когда она делала маммографию. «Мне повезло, у меня не так все ужасно, мы вовремя все поймали, мы быстро удалили», — заявила она. Сейчас, по словам гендиректора «Дождя», ей предстоит радиотерапия.

Синдеевой 48 лет. Она владеет 95% телеканала «Дождь» и 100% холдинга «Москоу Диджитал Медиа», в который входит издание Republic. Согласно данным СПАРК, ей также принадлежит 10% радиостанции «Серебряный дождь». Лауреат премии «Медиа-Менеджер России», почетный академик Российской академии радио.