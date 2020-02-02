National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»

США следует бояться российских огнеметных комплексов «Солнцепек». Об этом заявил американский военный эксперт Майкл Пек в статье журнала The National Interest.

По его словам, тяжелые огнеметные системы приходят в российскую армию, чтобы во время штурмовых операций производить зачистку особо укрепленных объектов противника.

Пек говорит о том, что зажигательное оружие имеет разрушительный эффект и в физическом, и в психологическом плане. В статье отмечается, что «Солнцепеки» стреляют термобарическими ракетами, создающими тепловой и ударный эффект.

Эксперт цитирует российские СМИ. в которых говорилось о том, что огнеметные системы обеспечивают полное разрушение на большой территории. Залп «Солнцепеков» создаст плацдарм для наступления мотострелковых соединений и танков «Армата».

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Оружие считается одинм из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравнивается по мощи с системой залпового огня «Смерч».