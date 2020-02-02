Путин поздравил с юбилеем академика РАН Велихова

Президент Владимир Путин поздравил почетного президента Курчатовского института, академика РАН Евгения Велихова, который 2 февраля отмечает 85-й день рождения. В телеграмме, текст которой опубликовала пресс-служба Кремля, юбиляр назван «ярким представителем отечественной школы теоретической физики».

«Вы внесли плодотворный личный вклад в развитие национальной Академии наук, знаменитого Курчатовского института, в реализацию масштабных, востребованных задач, направленных на укрепление экономического, оборонного потенциала страны», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Велихова также поздравил глава правительства Михаил Мишустин.

30 января Велихову присвоено звание Героя труда России.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в Институте атомной энергии им. Курчатова (сейчас — Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»), был директором и президентом центра. Сейчас занимает должность почетного президента Курчатовского института. Руководил ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС.