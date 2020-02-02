Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения

Саратовская область стала регионом, в котором по итогам 2019 года произошло самое значительное сокращение населения. Как следует из данных Росстата, за 12 месяцев численность жителей этого региона уменьшилась на 19 тыс. человек.

В число лидеров по абсолютному снижению численности населения вошли также Омская (-17,6 тыс.) и Кемеровская области (-16,5 тыс.), а также Волгоградская область и Алтайский край (-15,7 тыс.).

Наоборот, выросла численность населения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях.

В целом население России за год сократилось на 35 622 человека, достигнув отметки 146 млн 745,1 тыс. человек.