Общество , 02 фев, 11:31
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Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения
Саратовская область стала регионом, в котором по итогам 2019 года произошло самое значительное сокращение населения. Как следует из данных Росстата, за 12 месяцев численность жителей этого региона уменьшилась на 19 тыс. человек.
В число лидеров по абсолютному снижению численности населения вошли также Омская (-17,6 тыс.) и Кемеровская области (-16,5 тыс.), а также Волгоградская область и Алтайский край (-15,7 тыс.).
Наоборот, выросла численность населения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тюменской областях.
В целом население России за год сократилось на 35 622 человека, достигнув отметки 146 млн 745,1 тыс. человек.