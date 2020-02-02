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В Москве прошли первые ночные регистрации брака

В Грибоедовском загсе в Москве состоялись первые ночные регистрации брака. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. Это стало возможным после введения в загсе нового режима работы.

В ночь на 2 февраля в загсе расписались восемь пар молодоженов, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, учреждение изменило часы работы в декабре 2019 года. «Уже сейчас мы видим, что переход на ежедневный режим работы и на ночной режим в выходные дни позволил большему количеству пар зарегистрировать брак именно в легендарном Дворце бракосочетания № 1», — отметила она.

В сообщении уточняется, что теперь по будням Дворец работает по обычному расписанию — с 9:00 до 18:00, а в выходные вводит круглосуточный режим — с 9:00 субботы до 18:00 воскресенья.

В мэрии отметили, что 2 февраля многие пары пожелали заключить брак из-за «красивой даты» — дата 02.02.2020 одинаково читается и слева направо, и справа налево. По данным мэрии, в этот день зарегистрировать брак решили 160 пар молодоженов.

Грибоедовский загс, или Дворец бракосочетания № 1, — это старейший загс в столице, который был открыт в 1961 году. Учреждение располагается в бывшем особняке купца Августа Рериха, построенном в 1909 году. В 2019 году, по данным мэрии, в загсе зарегистрировали более 5,6 тыс. браков.

Теги: ЗАГС, брак
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