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Лавров предложил бережно относиться к изменению договора по Антарктиде

Вопрос пересмотра соглашения по Антарктиде должен пересматриваться очень аккуратно, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 1», опубликованном на сайте министерства.

«Это уникальный район земного шара. Думаю, что нужно очень бережно относиться к любым идеям каким-то образом модифицировать согласованный договором режим», — сказал министр.

Он напомнил, что в прошлом веке некоторые страны, в частности Великобритания, Норвегия, Чили, Австралия и Новая Зеландия, претендовали на часть материка и прилегающие воды Южного океана, однако СССР и США выступили против деления Антарктиды. Однако хоть Антарктида после ее открытия и была «лакомым кусочком», на котором все хотели «застолбить» себе территорию, сейчас каких-то признаков того, что соглашение будет оспорено, нет, отметил Лавров.

Антарктида была открыта в 1820 году русской экспедицией, возглавляемой Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Ее территория поделена на «земли», названные в честь открывших их путешественников, например Земля Уилкса или Земля Кемпа. В соответствии с конвенцией об Антарктиде, вступившей в силу 23 июня 1961 года, она не принадлежит ни одному государству. На ней разрешается только научная деятельность, а размещение военных объектов запрещено.

Теги: Антарктида, Сергей Лавров, МИД России
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