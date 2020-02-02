Кардиолог опроверг мифы о вреде фитнес-браслетов

«Умные» часы или фитнес-браслеты вызывают у людей необоснованные страхи, заявил в интервью радио Sputnik врач-кардиолог Константин Иванов.

Основные из них — это «слежка» устройства или излучение от него, сообщил врач. Однако, отметил он, определение местонахождения всегда можно отключить в настройках, а исследований, которые бы подтвердили вред фитнес-браслетов, нет. «Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения», — заверил Иванов.

Врач отметил, что польза таких устройств, наоборот, очевидна. Эти гаджеты превращают заботу о здоровье — прохождение определенного количества шагов в день или соблюдение рациона питания — в игру, результатами которой можно поделиться с близкими и коллегами, пояснил Иванов.

По данным исследования компании Statista, опубликованном в феврале прошлого года, смартфонами с самым высоким уровнем излучения оказались китайские Xiaomi Mi A1, OnePlus 5T и Xiaomi Mi Max 3. В рейтинг также вошли две выпущенные на тот момент модели американской компании Apple: iPhone 7 расположился на девятом месте, а iPhone 8 — на 14-м.