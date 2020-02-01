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Власти Москвы опровергли сообщения о закрытии столичных школ на карантин

Информация о том, что школы в Москве будут закрыты на карантин, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

«Ранее в сети распространялась ложная информация о закрытии всех столичных школ, при этом пользователями цитировались документы 2011 года», — объяснили в пресс-службе. Там отметили, что некоторые классы традиционно закрываются на карантин из-за сезонной повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом, что является нормой для зимнего периода. В департаменте также добавили, что традиционная сезонная заболеваемость не имеет никакого отношения к коронавирусной инфекции.

Ранее «Пятый канал» сообщил, что, начиная с 31 января, занятия для учеников с первого по восьмой класс будут приостановлены. Однако в своем материале телеканал ссылался на сообщение «Интерфакса», опубликованное 28 января 2011 года.

Теги: Москва, департамент образования, карантин, школы
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