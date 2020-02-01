В Польше усомнились в поездке Дуды в Россию на годовщину крушения Ту-154

Президент Польши Анджей Дуда вряд ли желает приехать в Смоленск на десятую годовщину крушения польского правительственного самолета Ту-154М, в результате которого погиб экс-президент Польши Лех Качиньский. Такое мнение выразил представитель канцелярии польского лидера Анджей Дера в интервью радиостанции RMF.

По словам Деры, сейчас, учитывая напряженные польско-российские отношения, ведутся переговоры по поводу организации памятных мероприятий. «Однако после того, что случилось 10 лет назад, я думаю, что президент не сторонник поездки в Россию», — сказал Дера. Он отметил, что польская делегация все же будет присутствовать в Смоленске.

Политик также уточнил, что в этом году годовщина совпадает с празднованием Пасхи, поэтому в Польше памятные мероприятия могут состояться в другое время.

Самолет Ту-154M, на борту которого летели президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование страны, потерпел крушение при заходе на посадку в Смоленске 10 апреля 2010 года. В результате погибли все 96 человек, находившиеся на борту. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.