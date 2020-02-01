Умерла писательница Мэри Хиггинс Кларк

Американская писательница, автор бестселлера «Дети не вернутся», Мэри Хиггинс Кларк умерла в возрасте 92 лет. Об этом сообщается на ее официальном сайте.

В сообщении говорится, что Кларк умерла в городе Нейплс в штате Флорида. Причиной смерти стали «возникшие в силу возраста проблемы со здоровьем», сообщается на сайте.

Мэри Хиггинс Кларк родилась 24 декабря 1927 года в Нью-Йорке. За время своей карьеры она написала более 40 произведений, в основном триллеры и детективы. Только в США было напечатано более 100 млн экземпляров ее книг. Последний роман писательницы вышел в ноябре прошлого года.

Одни из самых известных произведений писательницы, переведенных на русский, — романы «Дети не вернутся», «Плач в ночи» и «Взгляд в темноте».