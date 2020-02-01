В Новокузнецке задержали сбежавшего из суда после приговора мужчину

В Новокузнецке полицейские задержали мужчину, который сбежал из здания суда после того, как его приговорили к 15 годам лишения свободы за грабеж. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Кемеровской области.

По данным ведомства, 33-летнему мужчине удалось сбежать в день оглашения приговора, 29 января: после судебного заседания он напал на сотрудника конвойной службы.

Спустя два дня осужденного задержали в подъезде одного из домов в центре Новокузнецка, сообщили в МВД. В сообщении отмечается, что мужчина сменил одежду и «был не похож на свое изображение на фото».

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 313 УК (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи) и ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, по факту побега назначена служебная проверка.