Умер актер Алан Харрис

Британский актер Алан Харрис, снявшийся в фильмах франшизы «Звездные войны», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает портал Syfy Wire со ссылкой на его менеджера Закери Макгинниса.

По его словам, у актера были проблемы со здоровьем. Издание Metro отмечает, что в 2018 году у Харриса диагностировали рак легких.

Алан Харрис родился 28 мая 1938 года в Лондоне. Актер исполнил эпизодические роли в трех первых фильмах «Звездных войн». В частности, он сыграл рептилию с планеты Трандоша — наемного убийцу по имени Босск.

Помимо этого, Харрис также снимался в «Сиянии», «Заводном апельсине» и научно-фантастическом сериале «Доктор Кто». Перед тем как стать актером, Харрис работал моделью в Великобритании, пишет Metro.