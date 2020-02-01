В Москве подорожал проезд в городском транспорте и электричках

Проезд в общественном транспорте подорожал в Москве с 1 февраля. Стоимость билетов на одну поездку в столичном метро, МЦК и МЦД по карте «Тройка» выросла на 2 руб. — с 38 до 40 руб., а цены на билеты на одну и две поездки подорожали на 2 и 4 руб. соответственно. Об этом сообщается на сайте Департамента транспорта Москвы.

Поездка на МЦД в зоне «Пригород» по билету «Кошелек» карты «Тройка» выросла в цене с 45 до 47 руб. Владельцы банковских карт с технологией бесконтактной оплаты будут платить 51 руб. вместо 49. Также по билеты «Единый» пассажирам предстоит платить за одну поездку 57 руб. вместо прежних 55 руб., за две поездки — 114 руб. вместо 110 руб. Цена проездного «Единый» на 60 поездок выросла с 1900 до 1970 руб.

При этом стоимость безлимитных билетов останется прежней. Проездной на сутки будет стоить 230 руб., на трое — 438 руб., на 30 дней — 2170 руб., на 90 дней — 5430 руб., на 365 дней — 19 500 руб.

Пассажиры с билетом «ТАТ» будут платить 47 руб. за одну поездку в автобусе в зоне Б (исключение — ЗелАО) и на переходном участке между зонами А и Б вместо 45 руб. Рассчитанный на 30 дней билет«ТАТ» без лимита поездок, обойдется в 1180 руб. (сейчас — 1140 руб.).

Также увеличилась стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения. Так, цена на проезд в пределах Москвы выросла на 1 руб — до 37 руб. Проезд одной зоны за пределами мегаполиса вырос в цене до 24 руб.

Отмечается, что в среднем по году повышение цен на проезд составит 3%, что ниже прогнозируемого уровня инфляции (3,7%).