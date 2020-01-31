Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Кузина — заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУ УР МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Кузина арестовали до 29 марта. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

На такой же срок заключили под стражу Игоря Фролова, который также проходит по этому делу. Его обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Как ранее рассказал источник РБК в столичном управлении МВД, Кузин получил через Фролова 25,3 млн руб. от некоего Амадяна за то, чтобы в отношение этого человека не проводились оперативно-разыскные мероприятия, а материалы его дела не передавали в следственные органы.