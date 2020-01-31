В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе

Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Представитель заведения, о котором идет речь, совместно со своим адвокатом обратился с заявлением к сотрудникам полиции. Обращение зарегистрировано. Сыщики детально разбираются в произошедшем», — сообщил Горелых.

О том, что в одно из екатеринбургских кафе, расположенное по адресу: улица Щорса, 78, пришли силовики, сообщило издание E1.ru, оно опубликовало кадры с камер видеонаблюдения, установленных в заведении. Бойцы ОМОНа якобы скрутили и положили на пол в том числе хозяина заведения Николая Микрюкова.

По словам Микрюкова, силовики требовали удалить видео с камер видеонаблюдения. Он заявил, что его били и сломали ухо. Причину визита правоохранителей в кафе представители МВД, как утверждает предприниматель, ему не сообщили.