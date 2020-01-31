Путин освободил от должности своего полпреда в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин освободил от должности своего полномочного представителя в Конституционном суде (КС) Михаила Кротова, следует из сообщения на сайте Кремля.

В документе говорится, что Кротов освобожден от своих обязанностей «в связи с переходом на другую работу». Указ вступил в силу со дня подписания. Кротов занимал этот пост с ноября 2005 года.

Вместо Кротова полномочным представителем президента в КС стал бывший министр юстиции Александр Коновалов.

После смены полномочного представителя президента в Конституционном суде, Кремль опубликовал указ об изменении в составе президентской комиссии, которая рассматривает кандидатов на должности судей федеральных судов. Из состава комиссии исключили Кротова и вместо него в нее ввели Коновалова.

Полномочный представить президента России в Конституционном суде по должности является заместителем главы его Администрации. Он участвует в его заседаниях КС и таким образом способствует деятельности президента «как гаранта Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина».