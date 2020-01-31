Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 63,14 (+0,1) Quote, 12:05
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 69,6 (+0,18) Quote, 12:05
В Петербурге при демонтаже спортивного комллекса рухнула крыша Общество, 15:42 В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая Общество, 15:37 Минск сообщил о повышении тарифа на транзит российской нефти на 6,6% Экономика, 15:36 И на «четверочку» сойдет: почему не нужно искать идеальных кандидатов Pro, 15:36 Полиция ответила на сообщения о драке на турнире ММА в Москве Общество, 15:32 МВД задержало участников ОПГ по обналичке материнского капитала Общество, 15:32 Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter Технологии и медиа, 15:27 Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря Политика, 15:23 Вместо кофе: 8 продуктов, которые заряжают бодростью Стиль, 15:21 О чем сериал «Авеню 5» Стиль, 15:21 Шесть лет санкций против России. Главное Политика, 15:17 В Таиланде выявили первый случай заражения коронавирусом внутри страны Общество, 15:10 Италия первой в Европе ввела режим ЧС в связи с коронавирусом Общество, 15:09 Путин освободил от должности своего полпреда в Конституционном суде Политика, 15:08
Общество ,  
0 

МВД задержало участников ОПГ по обналичке материнского капитала

В четверг, 30 января, следователи управления МВД по Омской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников коммерческой компании, которые незаконно оформляли и обналичивали материнский капитал, рассказал РБК источник в региональном управлении МВД, информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Сумма ущерба составила 93 млн руб., отметил собеседник РБК.

«Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК, создание и организация преступного сообщества, в отношении 42-летнего директора компании ООО «Фаворит», также уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 210 УК, участие в преступном сообществе, в отношении 9 человек», — рассказал источник.

По его словам, злоумышленники предоставляли в Пенсионный фонд свидетельства о рождении детей, которые были получены на основании фиктивных документов в органах ЗАГС. «Участники сообщества оформляли и обналичивали материнский̆ капитал и получали ежемесячные пособия на детей̆ в Министерстве труда и социального развития области», — отметил собеседник. Участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде, добавил он.

РБК направил запрос в МВД.

Материнский капитал в России начали выплачивать в 2007 году. Его могут получить семьи за рождение или усыновление второго и последующих детей. Изначально сумма выплат составляла 250 тыс. руб., с 2015 года она была проиндексирована до 453 тыс., с начала 2020 года размер маткапитала составляет более 466,6 тыс. руб.

15 января в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что программа материнского капитала, рассчитанная до 2021 года, будет продлена до 2026 года, а на материальную поддержку смогут рассчитывать семьи, где родился первый ребенок. За первенца глава государства предложил выплачивать 466 617 руб. Капитал при рождении второго ребенка с 11 января должен составить 616 617 руб., а при рождении третьего и четвертого ребенка государство выплатит за семью 450 тыс. руб. взятого ею ипотечного кредита.

Теги: материнский капитал, ОПГ, Омская область
Материалы по теме
В Омске задержали подозреваемого в убийстве беременной женщины
Общество
В Омске женщина запретила лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг из-за религии
Общество
Голикова назвала число претендующих на маткапитал в 2020 году россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter