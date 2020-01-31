МВД задержало участников ОПГ по обналичке материнского капитала

В четверг, 30 января, следователи управления МВД по Омской области возбудили уголовные дела в отношении сотрудников коммерческой компании, которые незаконно оформляли и обналичивали материнский капитал, рассказал РБК источник в региональном управлении МВД, информацию подтвердил источник в центральном аппарате МВД. Сумма ущерба составила 93 млн руб., отметил собеседник РБК.

«Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 210 УК, создание и организация преступного сообщества, в отношении 42-летнего директора компании ООО «Фаворит», также уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 210 УК, участие в преступном сообществе, в отношении 9 человек», — рассказал источник.

По его словам, злоумышленники предоставляли в Пенсионный фонд свидетельства о рождении детей, которые были получены на основании фиктивных документов в органах ЗАГС. «Участники сообщества оформляли и обналичивали материнский̆ капитал и получали ежемесячные пособия на детей̆ в Министерстве труда и социального развития области», — отметил собеседник. Участники ОПГ находятся под подпиской о невыезде, добавил он.

РБК направил запрос в МВД.

Материнский капитал в России начали выплачивать в 2007 году. Его могут получить семьи за рождение или усыновление второго и последующих детей. Изначально сумма выплат составляла 250 тыс. руб., с 2015 года она была проиндексирована до 453 тыс., с начала 2020 года размер маткапитала составляет более 466,6 тыс. руб.