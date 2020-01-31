Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из Duty Free

Московский аэропорт Домодедово запустил сервис онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (Duty Free). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В рамках первого этапа проекта была запущена электронная платформа market.dme.ru. По словам представителя аэропорта, платформа позволит покупателям сэкономить время. Пассажиры смогут выбрать желаемые товары на сайте, а в терминале аэропорта нужно будет только оплатить и забрать их. В пресс-службе Домодедово также отметили, что при предварительном бронировании товаров в интернете покупатели получат скидку в 7%.

Отмечается, что Домодедово стал первым в России аэропортом, запустившим собственную торговую площадку.

Сейчас услуги онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли доступны у некоторых сетевых операторов магазинов Duty Free, включая RegStaer. Воспользоваться услугой этой компании могут пассажиры, вылетающие из столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, петербургского Пулково, а также из аэропортов в Ростове-на-Дону и в Минеральных водах. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе компании, онлайн-заказ товара в их точках действует с 2014 года и позволяет покупателям получить скидку в 10%.