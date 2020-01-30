Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

Президент Владимир Путин прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло сегодня в подмосковном Красногорске. Видео публикует «РИА Новости» в Twitter.

«Гранты — это хорошо. Но, как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Государственной думы. — РБК), надо беречь каждый рубль. Вот с этим я полностью согласен», — заявил Силуанов.

После этого Путин сказал: «Кто бы сомневался». Ремарка главы государства вызвала смех у присутствующих на встрече.

До этого Кидяев говорил о разрыве между муниципальными и государственными властями, запутанности полномочий. Депутат отметил, что муниципалитеты должны быть встроены в государственную повестку.