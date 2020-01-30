Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 63,04 (+0,64) Quote, 13:08
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 69,42 (+0,74) Quote, 13:08
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Общество, 22:56 Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги Политика, 22:41 Голунов отреагировал на арест экс-полицейских по делу о наркотиках Общество, 22:28 В Алжире допустили перенос совещания ОПЕК для обсуждения коронавируса Экономика, 22:25 Глава горсовета Керчи и ее зам уволились после скандала с блокадниками Общество, 22:11 Путин предложил увеличить число россиян Общество, 22:04 В США выявили первый случай передачи коронавируса от человека к человеку Общество, 22:02 Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб Спорт, 21:49 Помилованная Путиным Наама Иссахар вернулась в Израиль Общество, 21:45 Путин поручил обновить основы госполитики по развитию самоуправления Политика, 21:42 В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой Общество, 21:38 Минюст предложил продлить срок давности для административных дел Общество, 21:33 «Барыс» десятый раз вышел в плей-офф КХЛ Спорт, 21:13 В министерстве промышленности и энергетики Дагестана произошел пожар Общество, 21:12
Политика ,  
0 

Путин ответил «кто бы сомневался» на предложение Силуанова беречь деньги

Президент Владимир Путин прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова на заседании Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло сегодня в подмосковном Красногорске. Видео публикует «РИА Новости» в Twitter.

«Гранты — это хорошо. Но, как сказал Виктор Борисович Кидяев (депутат Государственной думы. — РБК), надо беречь каждый рубль. Вот с этим я полностью согласен», — заявил Силуанов.

После этого Путин сказал: «Кто бы сомневался». Ремарка главы государства вызвала смех у присутствующих на встрече.

До этого Кидяев говорил о разрыве между муниципальными и государственными властями, запутанности полномочий. Депутат отметил, что муниципалитеты должны быть встроены в государственную повестку.

«Это позволит планировать именно те мероприятия, в которых территории действительно нуждаются, внедрять механизмы привлечения граждан к обсуждению нацпроектов и организовать общественный контроль», — сказал Кидяев, добавив, что только такой подход позволит беречь каждый рубль.

Теги: Владимир Путин, Антон Силуанов, шутка
Материалы по теме
Путин пошутил о знаниях Кудрина в области искусства
Общество
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских» интерьерах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter