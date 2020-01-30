Мишустин предложил включить Симоньян в совет директоров «Первого канала»

Главный редактор ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вошла в число лиц, предложенных правительством в качестве кандидатов в совет директоров АО «Первый канал». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на правительственном портале.

Наряду с Симоньян в список кандидатов на избрание в качестве представителей от государства (Росимуществу принадлежит 38,9% акций «Первого канала») вошли:

гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст;

его заместитель Кирилл Клейменов;

гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров;

ректор МГИМО Анатолий Торкунов;

начальник Экспертного управления президента России Владимир Симоненко;

замглавы аппарата правительства России Леонид Левин.

В качестве кандидатов в независимые директора в документе указаны актер Михаил Боярский и пианист Денис Мацуев.