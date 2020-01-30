Бизнес , 30 янв, 18:41
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Мишустин предложил включить Симоньян в совет директоров «Первого канала»
Главный редактор ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Маргарита Симоньян вошла в число лиц, предложенных правительством в качестве кандидатов в совет директоров АО «Первый канал». Об этом говорится в распоряжении премьер-министра Михаила Мишустина, опубликованном на правительственном портале.
Наряду с Симоньян в список кандидатов на избрание в качестве представителей от государства (Росимуществу принадлежит 38,9% акций «Первого канала») вошли:
- гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст;
- его заместитель Кирилл Клейменов;
- гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров;
- ректор МГИМО Анатолий Торкунов;
- начальник Экспертного управления президента России Владимир Симоненко;
- замглавы аппарата правительства России Леонид Левин.
В качестве кандидатов в независимые директора в документе указаны актер Михаил Боярский и пианист Денис Мацуев.