Депутат отреагировал на запрет концерта Элджея после своей жалобы

Депутат Челябинской городской думы Андрей Зеленин, обратившийся в прокуратуру с требованием отмены выступления рэпера Элджея, прокомментировал РБК решение организаторов не проводить концерт в Челябинске.

По словам Зеленина, концерт рэпера во дворце спорта «Юность» был отменен после того, как он направил соответствующие запросы в региональную прокуратуру, Главное управление МВД по Челябинской области, а также министерство культуры и Роскомнадзор по области.

«Официально это решение не связывают со мной. [Ранее] ко мне обратились родители подростков, которые узнали, что к нам приезжает данный исполнитель, и попросили посодействовать [отмене его концерта]», — заявил депутат.

Зеленин просил провести экспертизу текстов артиста и отменить концерт. По мнению депутата, творчество Элджея носит деструктивный характер, поскольку в его песнях присутствует ненормативная лексика, а сам рэпер «пренебрегающе относится к институту семьи». «Пропаганда алкоголя, наркотиков — весь букет. Также есть сцены в клипах, где много мертвых тел, пропаганда непонятно чего — половые извращения, каннибализм...» — возмутился собеседник РБК.

Зеленин сообщил, что после отмены концерта Элджея в соцсетях ему начали поступать благодарности от родителей, однако есть и жалобы: «Пишут и подростки, и родители написали: «Вы нам приготовили неприятный сюрприз». Но большинство поддерживает ту направленность, которую я взял».