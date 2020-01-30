Умерла сыгравшая эпизод в комедии о приключениях Шурика актриса Агеева

Светлана Агеева (Фото: Мосфильм)

Светлана Агеева, сыгравшая эпизодическую роль в комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (новелла «Напарник»), умерла в Москве на 80-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Галину Кулешову, директора драматического театра Липецка, в котором актриса служила до 2011 года. «Светлана скончалась после продолжительной болезни», — подтвердила Кулешова в беседе с РБК.

По словам Кулешовой, актриса скончалась 28 января, прощание с ней пройдет в Москве.

По данным портала Кино-Театр.РУ, кроме комедии Гайдая Агеева сыграла эпизодические роли в фильмах «Увольнение на берег» и «Я купил папу» (1962), «Приезжайте на Байкал» (1965), «Совесть» (1974), «Русские бабы» (2003), «Парижане» (2006), «Дольше века» и «Предел желаний» (2009).