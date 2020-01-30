«Уральские авиалинии» начала расследование вызова полиции к пассажирке

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит служебное расследование в связи с информацией о вызове полиции к пассажирке, чей ребенок испугался лететь один и пересел в бизнес-класс. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Пассажирка в авиакомпанию с жалобами не обращалась. После публикации ее сообщения в Facebook, с ней связался сотрудник клиентской службы с целью уточнения деталей. На данный момент проводится служебное расследование», — говорится в сообщении.

В пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО предложили обратиться за комментарием позднее.

27 января жительница Москвы Мария Воелкина рассказала в Facebook, что при возвращении с отдыха воспользовались онлайн-регистрацией на рейс до Москвы. В аэропорту она узнала, что из-за технического сбоя посадочные места были изменены. В результате ее муж с 10-месячным ребенком оказался в бизнесс-классе, а Воелкина с дочерью в хвосте самолета. В результате была вынуждена пересесть к младенцу в бизнес-класс вместо мужа.

Через какое-то время стюардесса сообщила женщине, что ее дочь боится лететь одна и плачет. В итоге девочка сама пересела в бизнес-класс, в котором было много свободных мест, и заснула, что, по словам мамы, не понравилось бортпроводнице. Стюардесса вызвала полицию, семья провела в аэропорте два часа, давая объяснения.