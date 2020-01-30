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Роскачество сравнило влияние оливкового и подсолнечного масел на здоровье

Эксперты сравнили оливковое и подсолнечное масла и пришли к выводу, что каждое из сортов содержит полезные свойства, необходимые для здоровья человека. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Так, до 74% омега-6 жирных кислот, необходимых для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза, содержится в подсолнечном масле, при этом в оливковом их количество колеблется от 4 до 20%.

В то же время мононенасыщенная кислота омега-9, которая способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, находится преимущественно в оливковом масле (77%), а в подсолнечном ее количество достигает 16%.

Также в подсолнечном масле содержится больше витамина Е и фитостерола, уменьшающего риск возникновения инсультов и рака.

В Роскачестве отметили, что ежедневное употребление нескольких сортов масел в небольших количествах, например по одной столовой ложке каждого, поможет укрепить здоровье.

Чтобы сохранить полезные свойства нерафинированного масла, его необходимо применять при приготовлении только холодных блюд и салатов, так как при жарке оно может выделять вредные канцерогены, добавили в Роскачестве. Для приготовления горячих блюд эксперты советуют использовать рафинированные масла.

Теги: Роскачество, масло, здоровье
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