Роскачество сравнило влияние оливкового и подсолнечного масел на здоровье

Эксперты сравнили оливковое и подсолнечное масла и пришли к выводу, что каждое из сортов содержит полезные свойства, необходимые для здоровья человека. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Так, до 74% омега-6 жирных кислот, необходимых для улучшения питания тканей, кровообращения и профилактики атеросклероза, содержится в подсолнечном масле, при этом в оливковом их количество колеблется от 4 до 20%.

В то же время мононенасыщенная кислота омега-9, которая способствует уменьшению уровня холестерина и препятствует образованию тромбов, находится преимущественно в оливковом масле (77%), а в подсолнечном ее количество достигает 16%.

Также в подсолнечном масле содержится больше витамина Е и фитостерола, уменьшающего риск возникновения инсультов и рака.

В Роскачестве отметили, что ежедневное употребление нескольких сортов масел в небольших количествах, например по одной столовой ложке каждого, поможет укрепить здоровье.