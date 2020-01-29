В Дагестанскую энергосбытовую компанию пришли силовики

В Дагестанской энергосбытовой компании днем 29 января прошли следственные действия. Об этом со ссылкой на источники сообщили ТАСС и «Интерфакс». По данным агентств, мероприятия прошли в рамках дела, открытого по ст. 159 УК (мошенничество). По данным «Интерфакса», обыски проводили сотрудники ФСБ и МВД в рамках расследования дела, открытого в отношении руководителя компании.

В группе «Россети Северный Кавказ», которая управляет Дагестанской энергосбытовой компанией, сообщили «РИА Новости», что следственные действия прошли «в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли».

«По инициативе энергокомпании продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по проверке возможных противоправных действий юридических и физических лиц, которые могли причинить ущерб группе «Россети Северный Кавказ», — сообщили в пресс-службе.

В ноябре 2019 года ФСБ уже провела выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании». Тогда в ведомстве пояснили, что обыски связаны с попытками скрыть хищения электроэнергии. Спецслужба получила сведения о внесении ложных данных «в массивы информационных учетов предприятия» и начислении задолженностей несуществующим абонентам, уточнили в ФСБ.

Ноябрьская проверка была инициирована компанией «Россети Северный Кавказ» из-за многочисленных обращений потребителей о необоснованно завышенных начислениях.