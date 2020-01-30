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В Карелии замглавы района пообещал «набить морду» депутату за комментарии

Заместитель главы администрации Олонецкого района (Республика Карелия) Юрий Минин пригрозил «набить морду» депутату города Олонец Игорю Некину за возможные комментарии о деятельности Минина в интернете. Об этом пишет «Руна» со ссылкой на сообщение руководителя карельского отделения «Справедливой России» Ройне Изюмова.

По словам Изюмова, Некин подал на Минина заявление в полицию.

Депутат Игорь Некин подтвердил РБК информацию о конфликте с Юрием Мининым. «Мы решили этот вопрос, разобрались с Юрием Ивановичем. Он признал, что был не прав, что не надо было так говорить», — сказал он. Некин добавил, что не планирует отзывать заявление из полиции.

Минин объяснил изданию «Петрозаводск говорит», что угрожал Некину не как народному избраннику, а как администратору местного паблика в социальной сети «ВКонтакте». «Было сказано, что если еще мою фамилию будут в неприглядном виде полоскать в комментариях, которые он обязан контролировать, то я спущусь с трибуны и набью ему лицо, невзирая на разные весовые категории», — уточнил Минин. Он отметил, что на сессии такие вещи говорить не стоило. «Но когда была задета моя честь и профессиональная гордость, я не смог сдержаться», — заключил Минин.

Глава администрации Олонецкого района Сергей Прокопьев отказался комментировать РБК данную информацию.

РБК направил запрос в пресс-службу администрации Олонецкого района, в пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Теги: Карелия, депутат, конфликт
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