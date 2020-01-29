Умер один из создателей «Маппет-шоу» Джек Бернс

Американский комик, актер, один из создателей кукольной телевизионной программы «Маппет-шоу» Джек Бернс умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Бернс скончался 27 января от дыхательной недостаточности. По словам его менеджера Питера Сантана, актер последние два года жил в доме престарелых.

Джек Бернс родился 15 ноября 1933 года в Бостоне. Он начал свою карьеру в качестве комика в 1959 году.

Бернс был главным редактором культового «Маппет-шоу», в котором основными действующими персонажами были куклы, принимавшие живых гостей-звезд. Программа выходила в эфир с 1976 по 1981 год. Куклы-маппеты были созданы американским актером, режиссером и сценаристом Джимом Хенсоном, и поначалу были персонажами детской программы «Улица Сезам». Однако позже Хенсон решил снять свое собственное шоу.