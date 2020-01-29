Под Смоленском в районе поиска пропавшего весной юноши обнаружили тело

В болотистой местности Демидовского района Смоленской области, где ранее искали пропавшего без вести 16-летнего В., обнаружили неопознанное тело, сообщает Следственный комитет России.

Поисковые мероприятия проводили сотрудники органов внутренних дел, Главного управления криминалистики СК, регионального МЧС, а также волонтеры.

«Обнаружены скелетированные останки лица мужского пола и обувь», — сообщили в СК. Родственники опознали найденную сотрудниками правоохранительных органов обувь как принадлежащую пропавшему подростку. Чтобы установить личность погибшего, будут назначены судебно-медицинские, генетические и иные экспертизы.

По данным телеканала ГТРК «Смоленск», 16-летний подросток В. исчез 6 апреля после вечеринки с друзьями в лесу. Исчезновение юноши вызвало большой резонанс после серии передач на телевидении. В январе 2020 года дело передали в центральное управление Следственного комитета России.