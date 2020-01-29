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Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.

По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.

Как пишет Bloomberg, 19-летний сын одного из самых богатых бизнесменов России снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 в месяц и добирается на работу на метро. «Я ем, живу и одеваюсь на все, что заработал сам», — сказал Фридман-младший.

Отвечая на вопрос о том, чему он научился у своего отца, Александр Фридман заявил, что отношения в бизнесе должны быть справедливыми. «Мой отец [Михаил Фридман] всегда говорил мне: «У меня есть партнеры в каждом проекте. Если вы хотите зарабатывать, у вас должна быть возможность делиться», — рассказал он.

Что российские миллиардеры заявляли по поводу своего наследства
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В прошлом году Фридман-младший основал компанию SF Development, которая занимается оптовыми поставками продуктов. По данным Forbes, 36% акций SF принадлежат Александру Ожельскому (Ожельская — фамилия экс-супруги Михаила Фридмана и матери Александра). Как рассказал изданию Фридман, компания поставляет торговым сетям жвачку Love is… и средство от похмелья Morning Care. Bloomberg уточняет, что доход SF Development составляет $405 тыс.

Фридман-младший также рассказал агентству, что в прошлом сентябре планировал поступить в Школу бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, однако отказался от этих планов, решив полностью посвятить себя компании. «У меня есть друзья, которые закончили Йельский университет, сейчас им 23 года, и они зарабатывают от $80 тыс. до $100 тыс., работая 16 часов в день», — сказал он.

В мае 2016 года Михаил Фридман пообещал направить почти все свое состояние на благотворительность, а не передавать наследникам. «Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял решение — мое состояние пойдет на благотворительность», — сказал он. Бизнесмен подчеркнул, что решение передать детям крупную сумму денег было бы худшим, что он мог для них сделать.

Теги: Михаил Фридман, наследство
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