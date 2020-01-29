Сын Фридмана напомнил о словах отца о наследстве

Сын совладельца «Альфа-Групп» и миллиардера Михаила Фридмана (седьмое место в списке Forbes с состоянием $15 млрд) Александр рассказал в интервью Bloomberg, что его отец намерен передать весь свой капитал на благотворительность.

По словам Фридмана-младшего, отец всегда говорил ему, что планирует передать все свое богатство на благотворительность. «Я жил с пониманием, что я не унаследую никакого состояния», — пояснил Александр Фридман.

Как пишет Bloomberg, 19-летний сын одного из самых богатых бизнесменов России снимает двухкомнатную квартиру на окраине Москвы за $500 в месяц и добирается на работу на метро. «Я ем, живу и одеваюсь на все, что заработал сам», — сказал Фридман-младший.

Отвечая на вопрос о том, чему он научился у своего отца, Александр Фридман заявил, что отношения в бизнесе должны быть справедливыми. «Мой отец [Михаил Фридман] всегда говорил мне: «У меня есть партнеры в каждом проекте. Если вы хотите зарабатывать, у вас должна быть возможность делиться», — рассказал он.