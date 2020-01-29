Историки ответили на слова Кравчука о встрече Сталина и Гитлера во Львове

Информация о встрече Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове, ставшей предпосылкой к началу Второй мировой войны, не имеет документального подтверждения, сказал РБК вице-президент ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. Он назвал информацию о встрече «сказкой», предположительно появившейся на основе слухов, собиравшихся спецслужбами США.

Согласно легенде, Гитлер и Сталин встретились во Львове 17 октября 1939 года. Об этой версии в своей книге «Сталин» писал историк Эдвард Радзинский, называя в качестве источника фотокопию письма главы ФБР Эдгара Гувера, отправленную советнику президента США. Этот документ Радзинский в формате фотокопии «увидел в «Комсомольской правде». Версию о встрече Сталина и Гитлера в телеэфире накануне озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Это не аналитический отчет, а один из слухов, который прислал один из агентов. В разведке 30-х и 40-х было плохо с аналитикой. Разведка занималась тем, что собирала материалы, а не анализировала их. Поэтому в материалах разведки тех времен очень много «шлака», — пояснил Залесский в разговоре с РБК.

Залесский напомнил, что график Гитлера был расписан до дня и все его перемещения были известны и, в отличие от Сталина, он не был закрытым человеком. Таким образом, скрыть факт такой встречи было бы нельзя, поскольку его местонахождение в тот день достоверно известно.

«Если человек, имеющий прямое отношение к политике, говорит настолько непроверенные факты, это, наверное, говорит о том, что он неадекватен», — прокомментировал он слова Кравчука.