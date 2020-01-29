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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль ответил на предложение сделать Путина верховным правителем России

У президента России Владимира Путина нет никакой позиции по поводу предложения об изменении названия его должности на «верховный правитель России». Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В ходе работы этой комиссии поступает очень много предложений. В этом и заключается цель дискуссий <...> потом в результате обсуждений какие-то будут отсеиваться, какие-то — приниматься, какие-то нет. Отсюда появится искомый итог работы комиссии. Все пока идет в режиме дискуссии», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.

25 января сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил в интервью «Российской газете», что в группу поступило предложение о переименовании должности президента в «верховного правителя». Автора идеи он не назвал. Всего предложений, которые поступили на рассмотрение в группу, «более семисот», говорил Крашенинников.

Жириновский предложил Путину стать Верховным правителем
Политика

Должность Верховного правителя России была учреждена 18 ноября 1918 года. Эту должность на протяжении чуть более 1,5 года занимал адмирал Александр Колчак как глава Российского правительства, которое было образовано в Омске. Осенью 1919 года правительство и власть Колчака пали после наступления Красной Армии. В августе 2014 года сообщалось, что учредить для Владимира Путина новую должность — Верховный правитель — предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Теги: Дмитрий Песков
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Жириновский предложил Путину стать Верховным правителем
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