В Челябинске две школы закрыли на карантин

В Челябинске из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы, сообщили РБК в управлении информационной политики администрации Челябинска.

«По состоянию на утро 29 января учебная деятельность приостановлена в двух школах: 108-й и 94-й», — добавили в управлении городской администрации.

Информацию о том, что основное здание школы № 94 закрыли на карантин, подтвердил РБК ее сотрудник. «Школа закрыта на карантин по заболеваемости ОРВИ — 26% [заболевших], по согласованию с Роспотребнадзором», — сказал он. Карантин продлится до 4 февраля, а до этого времени ученики будут заниматься удаленно, через систему «Сетевой город», добавил сотрудник школы.

Такие же сроки карантина РБК назвали в пресс-службе комитета по делам образования Челябинска. «Образовательный процесс в одном из зданий МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» приостановлен для обучающихся с 1 по 11 класс с 29 января по 4 февраля 2020 года в связи с одновременным отсутствием более 26% учащихся», — сообщили РБК в пресс-службе комитета. Соответствующий приказ выпустил директор школы, добавили там.

В региональном минздраве РБК попросили обратиться в Роспотребнадзор, в ведомство уже направлен соответствующий запрос.