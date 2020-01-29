Роскачество нашло в школьной форме нарушения по гигиеническим показателям

В Роскачестве обнаружили нарушения в изготовлении школьной формы по гигиеническим показателям. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе эксперимента эксперты проверили школьные пиджаки российского, китайского, турецкого и вьетнамского производства 21 торговой марки. Стоимость формы была в диапазоне от 1,3 тыс. руб. до 8,7 тыс. руб.

Специалисты зафиксировали в девяти образцах несоответствие информации в маркировке по составу («Новая школа», Button Blue, Cookie, Stilnyashka, M&S, Unik kids, Billionaire, Van Cliff, Gucci), в восьми образцах — нарушения по гигроскопичности (Next School, O'STIN, Stilnyashka, M&S, Unik kids, Billionaire, Van Cliff, Gucci), и еще в восьми — нарушения по воздухопроницаемости (Barkito, Button Blue, «Синар», Acoola, Stilnyashka, Unik kids, Van Cliff и Junior Republic).

У экспертов не возникло претензий к шести торговым маркам из 21: Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly, ASN Aselin.

Роскачество привело результаты многолетних исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, которые показывают, что низкие значения гигроскопичности и воздухопроницаемости негативно сказываются на здоровье детей. Так, у них возникает повышенное потоотделение, появляются неадекватные сосудистые реакции.