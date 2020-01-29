Роскачество нашло в школьной форме нарушения по гигиеническим показателям

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 января
USD ЦБ: 62,83 (+0,49) Quote, 28 янв, 12:09
Курс евро на 29 января
EUR ЦБ: 69,23 (+0,45) Quote, 28 янв, 12:09
Авиакомпании по всему миру начали отменять полеты в Китай из-за вируса Общество, 11:49 Расстаться друзьями: каковы условия для расторжения договора аренды Pro, 11:49 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 29 января Общество, 11:47 В Петербурге младенца госпитализировали из-за отравления гашишем Общество, 11:45 ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис Технологии и медиа, 11:34 ЦБ объявил о санации севастопольского банка по старой схеме Финансы, 11:26 Артем Ребров объяснил продление контракта со «Спартаком» Спорт, 11:24 Консульство сообщило о передаче России образца генома коронавируса Общество, 11:23 Комплекс ПВО «Панцирь» оборудовали гиперзвуковой ракетой Политика, 11:19 Безбумажная волокита: что изменится из-за электронных трудовых книжек Pro, 11:17 Замглавы МИД Казахстана назначили новым послом в России Политика, 11:14 Какие могут быть риски при инвестировании в недвижимость РБК и Level Group, 11:13 7 самых старых отелей мира, в которых можно остановиться Недвижимость, 11:13 Счета за электричество: как светофор превратился в ловушку для водителей Авто, 11:02
Общество ,  
0 

Роскачество нашло в школьной форме нарушения по гигиеническим показателям

В Роскачестве обнаружили нарушения в изготовлении школьной формы по гигиеническим показателям. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе эксперимента эксперты проверили школьные пиджаки российского, китайского, турецкого и вьетнамского производства 21 торговой марки. Стоимость формы была в диапазоне от 1,3 тыс. руб. до 8,7 тыс. руб.

Специалисты зафиксировали в девяти образцах несоответствие информации в маркировке по составу («Новая школа», Button Blue, Cookie, Stilnyashka, M&S, Unik kids, Billionaire, Van Cliff, Gucci), в восьми образцах — нарушения по гигроскопичности (Next School, O'STIN, Stilnyashka, M&S, Unik kids, Billionaire, Van Cliff, Gucci), и еще в восьми — нарушения по воздухопроницаемости (Barkito, Button Blue, «Синар», Acoola, Stilnyashka, Unik kids, Van Cliff и Junior Republic).

У экспертов не возникло претензий к шести торговым маркам из 21: Chessford, Finn Flare, Kiabi, Concept Club, Cleverly, ASN Aselin.

Роскачество привело результаты многолетних исследований НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков, которые показывают, что низкие значения гигроскопичности и воздухопроницаемости негативно сказываются на здоровье детей. Так, у них возникает повышенное потоотделение, появляются неадекватные сосудистые реакции.

Теги: Роскачество, школьная форма, нарушения
Материалы по теме
Роскачество назвало основные правила безопасных интернет-покупок
Технологии и медиа
Роскачество назвало самые качественные российские товары
Общество
Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter