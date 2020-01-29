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Политика ,  
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США в рамках «сделки века» предложили создать Организацию по безопасности

В документе по «сделке века» об урегулировании палестино-израильского конфликта содержится предложение создать региональную организацию по безопасности. По замыслу авторов ее задачей станет координация контртеррористической деятельности.

«В идеале в организацию должны войти представители США, Израиля, Палестины, Иордании, Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ», - говорится в документе. Там указывается, что власти соседних стран особо заинтересованы в предотвращении экстремизма, криминала, дестабилизирующих обстановку в регионе.

Вечером 28 января Трамп представил свой план по арабо-израильскому урегулированию, согласно которому предлагается создание еврейского и палестинского государств со столицами в Иерусалиме и Восточном Иерусалиме соответственно.

Согласно предложению США, сектор Газа должен быть демилитаризован, а движение ХАМАС разоружено. Выполнение условий сделки должно открыть Палестине возможность получить $50 млрд инвестиций.

Теги: Израиль, Палестина
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