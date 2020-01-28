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Политика ,  
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Посольство ответило назвавшему Украину «Малой Россией» ведущему из Италии

Украинское посольство в Италии потребовало от телеканала RAI опровергнуть утверждение о том, что «Малая Россия — это второе название Украины», допущенное ведущим телешоу L'Eredita. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

RAI

Посольство указало, что подобное определение Украины некорректно и не отвечает историческим фактам. «Малая Россия» или «младший брат» — термины российской пропаганды, направленной на снижение авторитета Украины и оправдание агрессии России в отношении нашей страны», — говорится в заявлении.

Накануне об утверждении, прозвучавшем в программе L'Eredita («Наследие») и возмутившем посольство Украины, сообщили украинские СМИ.

Как писала «Страна.ua», участник программы в финальном раунде должен был угадать слово, которое вписывается в смысловой ряд со словами «звезда», кондитерская» «магазин», «Россия» и «серенада». Позднее ведущий заявил, что необходимо было написать слово «маленький». «Маленькая Россия — второе название Украины», — цитирует издание ведущего программы Флавио Инсинну.

Теги: Украина, Италия, посольство
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