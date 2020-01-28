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Минкультуры ответило на обвинения Макаревича в отказе финансировать фильм

В Министерстве культуры России не получали от кинокомпании Star Media заявку на выделение финансирования на съемки фильма к 50-летию группы «Машина времени» Андрея Макаревича. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее Макаревич заявил, что Минкультуры отказало в финансировании фильма. По его словам, картину поддержали в управлении президента по общественным проектам, а экс-министр Владимир Мединский говорил, что он не против. Закончилось же все на Ольге Любимовой (ранее возглавляла департамент кинематографии, сейчас — министр культуры. — РБК).

В Минкультуры сообщили, что уведомили продюсера Star Media Андрея Комарова о готовности рассмотреть вопрос о финансировании. Для этого ему необходимо было представить заявку на конкурс российских фильмов весной 2019 года, по итогам которого принимается решение о выделении субсидий, пояснили в ведомстве. Однако, как утверждают в ведомстве, компания не стала участвовать в презентациях кинопроектов.

Макаревич рассказал РБК, что ему не известно, подавала ли кинокомпания Star Media заявку на получение госфинансирования. При этом он уточнил, что заявку как продюсер и как режиссер подал Комаров. «Я не знаю, была к этому моменту там Star Media или нет, я вообще в этом участия не принимал», — пояснил музыкант.

«Вы видели бумагу у меня в Facebook? Она же не поддельная. Star Media собиралась это делать, потом Star Media отказалась», — сообщил Макаревич, имея в виду документ за подписью начальника Управления президента по общественным проектам Сергея Новикова. В документе сообщалось, что Star Media готовит проект фильма «Машина времени». Кроме того, Новиков просил тогдашнего главу Минкультуры Владимира Мединского рассмотреть вопрос выделения средств на проект.

РБК направил запрос в компанию Star Media.

По словам Макаревича, «Машина времени» должна была состоять из 10–15 новелл, сделанных разными режиссерами.

Теги: Минкультуры, Андрей Макаревич, фильм, новости РБК
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