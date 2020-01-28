СМИ сообщили о крушении Су-30 в Алжире

На северо-востоке Алжира потерпел крушение военный самолет, сообщает издание Algerie 24 со ссылкой на источник. Авария произошла вечером 27 января в провинции Умм-эль-Буаги.

По данным издания, разбился истребитель Су-30. Об этом также сообщают источники телеканала Ennahar.

По предварительным данным, на борту были два летчика, оба погибли. Эти данные подтверждают источники издания Algerie 360. По их информации, авария произошла во время плановых учений.

О причинах крушения не сообщается. Официально информация пока не подтверждена.