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В Туле умер известный оружейник Василий Бакалов

Известный оружейник и почетный гражданин Тулы Василий Бакалов умер на 91-м году жизни 25 января. Об этом сообщает пресс-служба тульской администрации.

Бвакалов — уроженец Воронежской области, после окончания Ленинградского электротехнического института связи в 1957 его распределили в ЦКБ-14 в Тулу.

Почти 20 лет Бакалов был начальником и главным конструктором Центрального конструкторского исследовательского бюро спортивно-охотничьего оружия. Он стоял у истоков разработки противотанковых управляемых снарядов на тульском предприятии.

По данным портала «Тульская пресса», оружейник принимал участие в разработке системы активной защиты танков «Дрозд», управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь» и зенитного комплекса «Тунгуска».

Бакалов за трудовые заслуги был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, удостоился званий «Лауреат Ленинской премии», «Лауреат премии имени С. И. Мосина», «Лауреат премии Министерства обороной промышленности».

Прощание с Бакаловым пройдет 29 января в Свято-Никольском храме в Туле. Затем оружейника похоронят на Почетной аллее местного Смоленского кладбища.

Теги: Тула, инженер, смерть
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