Суд заблокировал пять распространяющих World of Warcraft сайтов

РБК направил запрос в Blizzard Entertainment Inc.

World of Warcraft — ролевая фэнтезийная онлайн-игра, выпущенная в 2004 году. В ней игрок управляет одним персонажем из вселенной Warcraft, сражаясь с противниками, исследуя игровой мир, выполняя задания и улучшая свои характеристики.

В 2008 году игра была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная MMO RPG в мире с числом подписчиков свыше 10 млн человек.