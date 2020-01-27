Суд заблокировал пять распространяющих World of Warcraft сайтов
Суд удовлетворил заявление компании Blizzard Entertainment Inc. о принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на защиту исключительных прав на компьютерную игру World of Warcraft. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.
Там отметили, что популярная MMO RPG размещалась на сторонних сайтах в интернете.
Суд обязал Роскомнадзор ограничить технические условия для распространения и иного использования компьютерной игры на пяти сайтах.
После этого решения Blizzard подал иск с требованием запретить ответчикам — компаниям ProManaged LLC, OVH SAS, CloudFlare Ink и BTS-TELECOM and Hosting SRL — создавать технические условия для размещения, распространения и использования игры.
Беседа по данному иску назначена на 6 февраля.