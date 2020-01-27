В Алабаме из-за пожара на пристани погибли восемь человек

В американском городе Скоттсборо (штат Алабама) на пристани произошел крупный пожар, в результате которого погибли по меньшей мере восемь человек и семеро были госпитализированы. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника пожарной охраны города.

Пожарные службы не исключают, что число погибших может возрасти, так как к настоящему моменту неизвестно, сколько людей находилось в лодках во время возгорания. Как пишет The New York Times, полиция пока не опознала ни одного из погибших.

Деревянный причал загорелся после полуночи, когда люди спали в яхтах. Огонь уничтожил не менее 35 судов. Очевидцы сообщают о нескольких взрывах на месте происшествия. Предположительно, взрывались баллоны с пропаном и бензобаки лодок.