Росавиация отчиталась о росте перевозок пассажиров за 2019 год

Объем перевозок пассажиров российскими авиакомпаниями вырос за 2019 год на 10,3%, до 128,1 млн человек, говорится в отчете Росавиации, опубликованном на сайте ведомства. В 2018 году число перевезенных пассажиров составило 116,1 млн, рост также составил около 10%.

«Сохранился рост объемов внутренних перевозок, за прошлый год перевезено 73 млн пассажиров, что составляет 57% от общего объема перевезенных пассажиров за 2019 год», — отмечено в сообщении.

Пассажирооборот за 12 месяцев достиг отметки 322,98 млрд пассажирокилометров, рост этого показателя составил 12,6%, отмечает Росавиация.

Другой экономический показатель, процент занятости кресел, у крупнейших перевозчиков падает. У «Аэрофлота», который остался лидером по перевозкам среди российских авиакомпаний, коэффициент снизился на 1,3%, до 79,2%, у авиакомпании S7 уменьшился на 0,1%, до 86,4%. У «России» («дочки» «Аэрофлота») показатель упал на 1,3%, до 85,3%, у «Победы» (также дочерняя компания «Аэрофлота») — на 0,1%, до 94%. У «Уральских авиалиний», которые по итогам 2019 года заняли пятое место, отмечен прирост на 0,1%, процент занятости кресел этой авиакомпании составил 82,4%.