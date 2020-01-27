«Эхо Москвы» сообщило о перерывах в передачах из-за хакерских атак

Две недели подряд сайт и компьютеры радиостанции «Эхо Москвы» подвергаются хакерским атакам, сообщил первый заместитель главного редактора «Эха Москвы» Сергей Бунтман. Его заявление опубликовано на сайте радиостанции.

По словам Бунтмана, хакерские атаки направлены на сайт и офис «Эха Москвы», а также на компьютеры и интернет-связь. «Из-за этого страдает и в том числе часть телефонной связи», — добавил заместитель главного редактора. То, что речь идет о хакерских атаках, доказано «технически и фактически», отметил он.

На сайте «Эха Москвы» отмечается, что сейчас наблюдаются сложности с удаленными подключениями авторов и гостей радиостанции.

Также Бунтман рассказал «РИА Новости», что из-за хакерских атак прерывались передачи, которые радиостанция ведет дистанционно. Например, от передачи Сергея Пархоменко пропали последние десять минут. Бунтман добавил, что радиостанция принимает необходимые меры, но пока атаки не прекратились окончательно.