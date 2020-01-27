В Киеве из-за пожара эвакуировали Министерство культуры

Сотрудников Министерства культуры Украины эвакуировали из-за пожара, возникшего в подвальном помещении здания ведомства.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), ЧП произошло в здании, расположенном по адресу: ул. Ивана Франко, 19.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на площади 30 кв. м, однако в здании Минкультуры возникло задымление, вынудившее эвакуировать людей. При этом двоих пожарные вывели по обычным лестницам, а еще двоих сняли с третьего этажа с помощью автолестницы.

Ликвидация пожара в подвале Минкультуры была закончена в 12:24 мск, в результате никто не пострадал.