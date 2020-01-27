Свердловский омбудсмен проверит сообщения о «постиравшей» ребенка женщине

Документы для проверки информации о жительнице города Талица, которая якобы «постирала» своего новорожденного ребенка в стиральной машине, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних города, сообщил РБК уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков.

«Мама, по [некоторой] информации, многодетная. Рядом где-то должны были бы быть социальные службы. [Надо проверить], насколько она наблюдалась в женской консультации, как там сопровождали все это дело», — сказал детский омбудсмен.

По словам Морокова, он узнал о предполагаемом происшествии из СМИ.

Ранее об инциденте со ссылкой на источник сообщали портал Е1.ru, а также «Регион Online». По информации СМИ, ночью у жительницы Талицы начались преждевременные роды. Сама она утверждает, что девочка родилась мертвой, однако есть информация, что ребенок родился живым.

Как сообщают СМИ, у женщины уже есть трое детей.